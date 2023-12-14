В российском регионе открыли движение по новому мосту

В Благовещенске построили с опережением на год и открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Зея. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава региона пояснил, что для запуска движения получили все необходимые документы и Ростехнадзор выдал заключение соответствия.

Автомобильный мост через Зею строили примерно в километре от существующего, который был уже в аварийном состоянии. Строительство началось в 2020 году, деньги на это выделили из федерального бюджета.

Новый Зейский мост — один из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Его общая протяженность составляет более десяти километров, из них на непосредственно мостовую часть приходится около двух километров.

Пропускная способность моста составит до 14 тыс. машин в сутки, пишет ТАСС. По мосту могут проезжать легковой, пассажирский и грузовой транспорт с массой до 3,5 тонны. При этом движение по старому мосту через реку останется без изменений, отметило издание.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве построят семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку.