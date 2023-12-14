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Гастроэнтеролог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз

Врач Картаева: краткосрочные переедания мандаринов не нанесут вред здоровью

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Depositphotos

Точное количество мандаринов, которое можно употребить за день, зависит от вашей индивидуальной чувствительности и определяется опытным путем. Об этом «Газете.Ru» рассказала Яна Картаева, врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor.

«В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то отдельному виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом. В день рекомендуется съедать не менее 400 г фруктов и овощей или 5-6 порций. В некоторых национальных руководствах по питанию можно встретить уточнение: 3 порции овощей и 2 порции фруктов в день. Конечно, мы стремимся, чтобы наш рацион был максимально разнообразным, но какие-то отклонения от рекомендаций, особенно краткосрочные, с высокой долей вероятности не смогут нанести серьезный вред здоровью. Поэтому вы можете покрывать эту норму как угодно, даже если все рекомендованные 400 г будут представлены только мандаринами», — объяснила она.

По словам врача, учитывая индивидуальные особенности здоровья, у каждого это будет своя «норма» — кто-то может съесть и шесть плодов за один раз, а у кого-то даже половина мандарина может вызывать дискомфорт.

«После употребления мандаринов, как и всех представителей группы цитрусовых, могут возникать либо неприятные симптомы со стороны органов желудочно-кишечного тракта (изжога, боли в животе, вздутие), либо псевдоаллергическая реакция в виде сыпи и зуда кожных покровов. И то, и другое чаще всего носят дозозависимый характер и не несут серьезных последствий для здоровья. Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждаетесь. Если же вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество», — резюмировала медик.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как нужно хранить мандарины.

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