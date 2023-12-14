Россиянам рассказали, какие виды строительства нежелательно проводить зимой

В процессе строительства зимой много нюансов. Строить зимой можно (деревянные дома — даже нужно), ограничения накладываются лишь на некоторые виды работ. О них «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Мамин, инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации.

Первые из них — земляные работы.

«Промерзание грунта требует больших усилий при обустройстве котлована. В состав мерзлого грунта входит вода, а его твердые комки могут образовывать пустоты. При засыпании котлована порода теряет пластичность и не утрамбовывается, и весной при оттаивании грунт может значительно просесть, поэтому зимой не рекомендуется обустраивать насыпи и заполнять пазухи фундамента», — отметил он.

Кроме этого, при проведении бетонных работ зимой необходимо поддерживать температуру плюсовой при схватывании и наборе прочности.

«Это означает, что место работ нужно обогревать, а в случае ответственных конструкций поддерживать температуру нужно вплоть до набора проектной прочности. А замешивание бетона также должно проводиться при положительной температуре. Существуют противоморозные добавки, способные снизить влияние холодов, но их применение так или иначе влияет на расход цемента, снижает прочность бетона, сроки набора прочности и даже может нанести вред здоровью. Качественно выполненные бетонные работы зимой будут значительно дороже, чем летом», — заявил эксперт.

Кладка кирпича или газоблоков имеет такие же ограничения, что и бетонные работы.

«Замерзший раствор при оттаивании может деформироваться, что снизит прочность стены. Для кладки кирпича и блоков необходимо использовать цемент повышенной прочности, а при отрицательной температуре — дополнительно подогревать раствор. Популярен метод обустройства тепляка — специального помещения (шатра), который защищает кирпичную или бетонную конструкцию и прогревается тепловой пушкой. Все перечисленное ведет к удорожанию строительства», — подчеркнул инженер.

Если дом уже построен и в нем проведено отопление, то ограничений при внутренней отделке нет. В противном случае необходимо поддерживать положительную температуру — как для самих рабочих, так и для отделочных материалов.

«Клеи, растворы, мастику и краску желательно наносить при среднесуточной температуре выше 5 градусов по цельсию (оптимально — 15-20 градусов), в противном случае будут проблемы с высыханием. Промерзшие участки стен придется сушить и прогревать. Цементные, известковые и гипсовые растворы, краски и мастики сохнут до 2 недель и требуют проветривания. Одновременно организовать и проветривание, и плюсовую температуру в помещении зимой проблематично», — объяснил специалист.

По словам Мамина, при проведении зимнего строительства важную роль играет человеческий фактор, поскольку несоблюдение технологий строительства чревато серьезным ухудшением качества дома. Большим плюсом будет использование проверенной строительной бригады, обладающей необходимыми компетенциями. Однако, на практике лишь немногие строители будут сознательно усложнять себе жизнь, соблюдая нормы, и нарушение технологий будет иметь место.

«Применение ГОСТ при строительстве обязательно и имеет силу закона. Стройка зимой тем и опасна, что сложно проконтролировать технологию выполнения некоторых работ, чтобы в дальнейшем доказать застройщику, что нарушена методика. Нарушение технологии строительства в зимний период доказывается проведением независимой экспертизы. Внешними признаками нарушений могут быть проседание грунта, осадка фундамента, трещины стен, жировые и ржавые пятна, отслаивание штукатурки и так далее», — резюмировал инженер.

Ранее власти захотели изменить правила стройки торговых центров.