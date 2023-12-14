Финансовый консультант рассказала про самые обманчивые способы экономить

Многие думают, что экономить деньги — значит считать каждую копейку, во всем себе отказывать и покупать только товары с красным ценником. Но это не так: настоящая экономия заключается в том, чтобы подходить к тратам обдуманно. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант сервиса готовой еды с доставкой «ПриЕм» Ирина Коннова.

Есть мнение, что достичь своих финансовых целей можно быстрее, если хранить деньги наличными. По словам эксперта, хранение сбережений под подушкой может привести к импульсивным покупкам.

«Хранить наличные дома — удобно, так как из-за привычки оплачивать покупки банковской картой или бесконтактными способами оплаты мы про них забываем. Однако это ловушка, поскольку деньги подвержены инфляции. Если они просто будут лежать под подушкой, то постепенно потеряют свою ценность. Кроме того, может возникнуть искушение потратить их нецелевым образом. Поэтому выгоднее хранить деньги, например, на банковском вкладе, так сбережения будут приносить доход и стимулировать владельца не снимать, чтобы не потерять свой процент», — сказала финансовый консультант.

Другим обманчивым способом экономии эксперт назвала кешбэк. Часто потребители совершают покупки только из-за обещания получить часть потраченных денег обратно. Это приводит к ненужным тратам и потере контроля над своими финансами, так как в погоне за кешбэком люди импульсивно покупают товары, которые им не нужны.

«Кешбэк — это реклама какого-то продукта, поэтому он всегда выгоден либо магазину, в котором приобретается товар, либо банку, в котором оформляется карта. Это часто полезно для покупателей, но важно пользоваться кешбэком только для необходимых товаров», — объяснила она.

Коннова также рекомендовала не забывать контролировать свой бюджет и в вопросе трат на продукты. Поскольку расходы на еду составляют 40% бюджета каждой семьи, необходимо подходить к этому вопросу грамотно. Создавайте меню на неделю, чтобы правильно расставлять приоритеты и понимать, какие продукты необходимы, а также составляйте список продуктов перед походом в магазин, чтобы избежать лишних трат.

«Мы знаем, что нужно продумывать покупки заранее, избегать походов в магазин на голодный желудок и чаще готовить дома. Однако жизнь вносит свои изменения. За продуктами мы ходим после работы, а на то, чтобы тщательно составить список продуктов, разработать меню на неделю и приготовить, не всегда хватает времени. Тем не менее именно это нужно сделать в первую очередь», — считает финансовый консультант.

Помимо этого, Коннова посоветовала не покупать скоропортящиеся продукты в больших количествах, даже если на них действуют специальные предложения, а брать ровно столько, сколько необходимо в данный момент, и ходить в магазин по необходимости. Иначе есть риск, что они испортятся раньше, чем вы успеете их съесть — а значит, вы потратите деньги зря.

Ранее россиянам рассказали, как дополнительно заработать на Новый год.