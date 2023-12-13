Поджегший здание УФСБ житель Усинска получил срок

Житель Усинска, который поджег здание городского отделения ФСБ, был приговорен за теракт к 12 годам лишения свободы, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу СУСК РФ по Коми.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в силовом ведомстве.

Также в сообщении отмечается, что 30-летний житель Усинска, который ранее уже был судим, признан виновным в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

По данным следствия, в мае мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, бросил в административное здание самодельные зажигательные изделия с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате обгорели окно и стена отделения УФСБ в Усинске. Подозреваемый был оперативно задержан и арестован.

По данным НАК, всего с января 2023 года в РФ предотвратили 146 терактов и разоблачили 73 законспирированные террористические ячейки.

Ранее в ФСБ рассказали о масштабной кампании по расшатыванию обстановки в РФ.