Россиянин месяцами истязал беременную подругу

В Добрянке 22-летнего местного жителя подозревают в истязании беременной женщины. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Следователи установили, что мужчина применял физическое насилие к потерпевшей с октября прошлого года по октябрь этого. Находясь по месту проживания, он употреблял алкогольные напитки и, достоверно зная о беременности своей 20-летней сожительницы, начинал истязать ее путем систематического нанесения побоев.

Сейчас сотрудники СК занимаются установлением обстоятельств совершенного преступления, проводят сбор и закрепление доказательственной базы. О состоянии пострадавшей от рук фигуранта в настоящее время данных не поступало.

Ранее догхантер выстрелил из винтовки и попал в беременную женщину, целясь в ее собаку.