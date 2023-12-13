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Россиянин месяцами истязал беременную подругу

В Добрянке мужчина долгое время избивал 20-летнюю беременную сожительницу

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Depositphotos

В Добрянке 22-летнего местного жителя подозревают в истязании беременной женщины. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Следователи установили, что мужчина применял физическое насилие к потерпевшей с октября прошлого года по октябрь этого. Находясь по месту проживания, он употреблял алкогольные напитки и, достоверно зная о беременности своей 20-летней сожительницы, начинал истязать ее путем систематического нанесения побоев.

Сейчас сотрудники СК занимаются установлением обстоятельств совершенного преступления, проводят сбор и закрепление доказательственной базы. О состоянии пострадавшей от рук фигуранта в настоящее время данных не поступало.

Ранее догхантер выстрелил из винтовки и попал в беременную женщину, целясь в ее собаку.

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