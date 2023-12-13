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Медведев посоветовал россиянам отдыхать в Африке

Медведев: ездить отдыхать нужно в Африку, потому что в Европе россиянам не рады

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совбеза РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев посоветовал россиянам отдыхать в своей стране или съездить в Африку на фоне неприязненного отношения к гражданам РФ со стороны европейцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Европейцы действительно сейчас не очень хотят нас видеть. В Африку надо ездить в том числе отдыхать. Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже», — заявил председатель ЕР на дискуссионной площадке «Будущее России».

По словам Медведева, в африканских странах граждан РФ хорошо встречают. Он пояснил, что утверждает подобное, основываясь на собственных впечатлениях.

До этого Дмитрий Медведев рассказал, что хорошие взаимоотношения России и стран Африки вызывают раздражение у стран Запада, которые когда-то имели там колонии. По его мнению, бывшие колонизаторы снова хотят стать «старшими» в Африке, что вызывает недоумение у африканских государств.

Ранее Медведев допустил развал Евросоюза.

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