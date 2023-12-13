Врач перечислила основные причины тяги к мучному

Тяга к мучным изделиям может быть спровоцирована дефицитом глюкозы в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что углеводы в виде мучной продукции в организме человека быстро превращаются в глюкозу.

«Есть сладкое и мучное хочется при гипогликемии, когда падает концентрация глюкозы в крови. Очень часто это бывает после физических нагрузок. Мышцы человека работают на гликогене. Это, можно сказать, запасенная глюкоза. Если есть интенсивные физические нагрузки у спортсменов или просто на даче человек перетрудился, запас гликогена тратится. И хочется съесть мучное, то есть пополнить депо глюкозы в организме», — отметила врач.

Помимо этого, желание съесть мучное может быть вызвано стрессом на фоне того, что в организме происходит сильный выброс инсулина. Причина, по словам Мухиной, может также скрываться в беременности, при которой появляются определенные пищевые пристрастия.

Международная группа ученых из Испании, США и Бразилии до этого выяснила, что некоторые пищевые продукты вызывают привыкание. Сладкое, фастфуд и мучные продукты могут провоцировать более сильную зависимость, чем алкоголь и сигареты.

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