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В Волгограде мужчина закурил на борту самолета во время посадки

В Волгограде задержали пассажира, который закурил во время посадки самолета

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Global Look Press

Пассажир самолета, следовавшего из Новосибирска в Волгоград, закурил в салоне. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на борту воздушного судна авиакомпании S7 Airlines, когда рейс пролетал над аэропортом пункта назначения. Перед приземлением один из пассажиров достал сигарету.

На ситуацию обратил внимание экипаж и сообщил информацию о мужчине аэропорту. В результате после посадки россиянина ждали полицейские, которые отправили его в отделение МВД. На данный момент неизвестно, почему пассажир так поступил.

Ранее представители ФБР задержали россиянина, который прилетел в США без паспорта, визы и билета.

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