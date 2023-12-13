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Новосибирцы сообщили о ДТП с троллейбусами из-за не очищенных от снега дорог

В Новосибирске троллейбус с пассажирами врезался в столб

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Фото очевидицы

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова троллейбус, заполненный пассажирами, въехал в столб. Очевидица происшествия Анна (имя изменено) сообщила «Газете.Ru», что пострадали несколько пассажиров. Причиной ДТП, по ее словам, называют неочищенные от снега дороги.

«Видела только результат происшествия, никого в троллейбусе в этот момент не было. Было множество машин: скорая помощь, реанимация, пожарная машина и какая-то срочная городская помощь. Спецслужб не беспокоила, однако со мной на месте заговорил мужчина, рассказал, что все видел из окна, и несчастный случай произошел по вине неочищенных дорог. В момент аварии в троллейбусе было десять человек, пострадали водитель, кондуктор и два пассажира», — рассказала женщина.

Другой очевидец аварии также пожаловался на неубранные дороги. По его словам, недалеко от места аварии произошло другое ДТП с общественным транспортом.

«Колея замершая, лед, неубранный снег. Его (троллейбус. — «Газета.Ru») выкинуло. Через 500 метров еще авария с общественным транспортом. В троллейбус выкинуло из колеи кроссовер», — сообщил мужчина.

Ранее депутат Альшевских раскритиковал идею коммунистов посылать иноагентов чистить снег.

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