Главную новогоднюю ель отправили в Кремль

Главную новогоднюю ель России отправили из Подмосковья в Кремль, сообщили в пресс-службе регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Ель спилили в Щелковском городском округе 11 декабря.

Перед отправкой ели прошла торжественная церемония, в рамках которой выступил ансамбль русской песни «Распевы» и вокальная студия «Дети Солнца». Также для гостей работала велком-зона, спортивные локации и детская анимация.

«Елочку тщательно упаковывали весь день. Каждую веточку привязывали к стволу, чтобы ничего не поломалось. Потом с помощью двух кранов загрузили ель в автофургон. Сейчас повезем, и часам к 10 вечера мы должны уже прибыть в Кремль», — сказал Дед Мороз.

Главной ели России 84 года, а ее высота составляет 25 метров.

Городской округ Щелково является рекордсменом по количеству главных новогодних елок. Ранее из округа ели в Кремль привозили в 2018 и 2021 годах.