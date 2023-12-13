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Главную новогоднюю ель отправили в Кремль

Главная новогодняя ель России отправилась из Подмосковья в Кремль

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Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Главную новогоднюю ель России отправили из Подмосковья в Кремль, сообщили в пресс-службе регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Ель спилили в Щелковском городском округе 11 декабря.

Перед отправкой ели прошла торжественная церемония, в рамках которой выступил ансамбль русской песни «Распевы» и вокальная студия «Дети Солнца». Также для гостей работала велком-зона, спортивные локации и детская анимация.

«Елочку тщательно упаковывали весь день. Каждую веточку привязывали к стволу, чтобы ничего не поломалось. Потом с помощью двух кранов загрузили ель в автофургон. Сейчас повезем, и часам к 10 вечера мы должны уже прибыть в Кремль», — сказал Дед Мороз.

Главной ели России 84 года, а ее высота составляет 25 метров.

Городской округ Щелково является рекордсменом по количеству главных новогодних елок. Ранее из округа ели в Кремль привозили в 2018 и 2021 годах.

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