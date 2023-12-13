В Москве иностранца подозревают в изнасиловании школьницы

В Москве уроженца Таджикистана подозревают в изнасиловании 15-летнего подростка. Об этом сообщает управление СК по региону.

По версии следствия, иностранец надругался над несовершеннолетней, инцидент произошел на юго-западе столицы. Известно, что мужчина был другом семьи пострадавшей. О том, какие отношения были между подростком и подозреваемым, не сообщается.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. В ближайшее время ему предъявят обвинения. Следствие настаивает на том, что подозреваемого необходимо заключить под стражу.

Ранее в Новосибирске заключенные изнасиловали подростка в колонии.