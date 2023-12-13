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Семья обнаружила змею в ящике с носками

UPI: в США семья обнаружила восточную крысиную змею в ящике с носками

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В США семья обнаружила змею в ящике с носками, пишет издание UPI. Рептилия оказалась не опасной для людей, но все равно их напугала.

Как рассказали члены семьи, они рыбачили на своем катере во Флориде, когда произошел инцидент. В какой-то момент хозяину судна потребовались носки, и он открыл ящик, где они хранились, и увидел там восточную крысиную змею.

Рептилия напугала отдыхающих, поэтому они вызвали специалиста, который должен был ее поймать. В процессе поимки змея укусила мужчину, однако укус этого вида не опасен для человека. После того, как непрошенная гостья была поймана, ее перевезли в естественную среду обитания.

Семья предполагает, что змея могла забраться на лодку, пытаясь найти укрытие от непогоды.

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