Россиянам рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, теперь они вымогают деньги под угрозой блокировки номера. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, злоумышленники используют приобретенные на черном рынке телефонные базы и обзванивают граждан, представляясь сотрудниками мобильных операторов. Они заявляют человеку, что у него есть просроченная задолженность, а номер уже заблокирован. «Разморозить» же его можно, если перевести деньги на специальный счет. Хаминский отметил, что обманутые люди переводили до нескольких десятков тысяч рублей таким мошенникам.

Юрист добавил, что след таких преступников обычно ведет на Украину, и предупредил: единственный верный способ борьбы со злоумышленниками — бросить трубку и заблокировать незнакомый номер.

До этого сообщалось, что Центробанк выявил новую схему мошенничества с использованием поддельного приложения и купюры 5000 рублей.

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