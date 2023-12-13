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Россиянам рассказали о полезных свойствах какао

Врач Разаренова: какао может снизить уровень стресса и поднять настроение

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Depositphotos

Какао, за счет содержащихся в нем антиоксидантов, витаминов и минералов, способствует улучшению концентрации, снижению уровня стресса и поднятию настроения. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова. Также, по ее словам, этот напиток способен понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помочь контролировать уровень холестерина и улучшить кровообращение.

«Однако, следует помнить, что польза будет наиболее заметной при употреблении натурального какао, а не обработанного и обогащенного сахаром и жирами. Также важно умеренное потребление. Излишняя концентрация какао может вызвать нервозность, бессонницу, головные боли, а также ухудшить работу желудочно-кишечного тракта», — отметила специалист.

Она посоветовала употреблять не более двух чашек горячего какао в день. Эта цифра, по ее словам, может варьироваться в зависимости от чувствительности к кофеину и состояния здоровья.

В 2023 году ученые выяснили, что прием добавок с экстрактом какао, содержащим 500 мг флаванолов, улучшает умственные способности пожилых с нездоровой диетой. Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ранее в России научились создавать аналог какао из лузги от гречки.

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