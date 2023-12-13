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Троих екатеринбуржцев задержали по подозрению в похищении автомобильных зеркал

В Екатеринбурге задержали серийных похитителей автомобильных зеркал

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Екатеринбурге по подозрению в серии похищений автомобильных зеркал задержали троих человек. Об этом сообщает »МВД МЕДИА».

По версии ведомства, злоумышленники в ночное время снимали с иномарок комплекты зеркал заднего вида, чтобы впоследствии продать украденное в других регионах России.

Полицейские установили и задержали троих подозреваемых — у них дома и в арендованном офисе прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили инструменты, которые, предварительно, использовались для похищений и 350 зеркал.

«Следователем СЧ УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в ведомстве.

Ранее экс-сотрудник гипермаркета проделал дыру в стене и украл выручку из сейфа магазина.

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