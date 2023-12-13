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Эксперты заявили об угрозе исчезновения привычной модели маркетплейсов

Президент АКИТ Соколов: закон о маркетплейсах ставит под угрозу всю бизнес-модель

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Depositphotos

Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов нуждается в доработке, убежден президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В документе, по его мнению, есть спорные моменты, принятие которых поставит под угрозу всю бизнес-модель работы онлайн-площадок. Среди требующих доработок нововведений он в пресс-центре НСН назвал штрафы для продавцов и условия изменения оферты.

С принятием законопроекта россиянам можно будет забыть о привычной работе маркетплейсов с широким ассортиментом товаров, которые могут им оперативно доставить из любой точки страны, заявил Соколов. Сегодня, по его словам, на онлайн-площадках реализуется порядка 400 млн артикулов, доступных жителям.

«Об этой бизнес-модели можно будет забыть, потому что текущая версия законопроекта полностью перечеркивает возможность работы по этой схеме, – считает он. – Она накладывает такие серьезные ограничения на провайдеров этих услуг, что та самая специфика, в которой развился наш бизнес сегодня и дал возможность торговать на этих площадках миллионам предпринимателей, просто перестанет поддерживать бизнес модель».

По мнению эксперта, доработки требует условие о штрафах – в проекте закона их предлагается согласовывать с получателями. Однако это на сегодня единственный способ защиты покупателей, подчеркнул Соколов. Также, по его мнению, требуют пересмотра условия о запрете изменений договора более одного раза в год и ответственности маркетплейса за качество товаров.

«Площадка этот товар вообще не видела, в руках не держала, этот товар поехал со склада продавца покупателю, при чем здесь площадка?» – задался вопросом глава АКИТ.

Напомним, в Госдуме пояснили, что внесенные к законопроекту поправки направлены на защиту продавцов, реализующих товары на маркетплейсах. В числе прочего предлагается регулировать штрафы, которые с них взыскивают, запретить менять условия договора чаще одного раза в год и блокировать личные кабинеты продавцов.

Ранее стали известны категории самых популярных у россиян товаров на маркетплейсах.

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