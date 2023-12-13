Сенаторы ужесточат ответственность за пронос телефонов в российские колонии

Совет Федерации на заседании 13 декабря одобрил законы по ужесточению административной ответственности за пронос или попытку передачи телефонов в колонии, а также введению уголовного наказания за повторное совершение данного правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости.

Первым законом предлагается усиление ответственности за передачу любым образом вещей или продуктов питания лицам, содержащимся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей.

Сенаторами предполагается ввести наказание в виде наложения административного штрафа от 5 до 10 тысяч рублей (в настоящее время за такое правонарушение грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей) с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Передача или попытка передачи любым способом подобным задержанным и арестантам средств мобильной связи и иных средств коммуникации, комплектующих к ним выделяется в отдельную категорию и предполагает наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее на Урале задержали освободившегося из колонии мужчину, который пытался доставить туда семь мобильных телефонов.