В Забайкальском крае жалуются на холодные батареи при морозе на улице

Жители города Борзя в Забайкальском крае жалуются на отсутствие отопления, в то время как на улице — морозы ниже -40 градусов Цельсия. Об этом сообщает издание «Новости Читы».

Местные жители жалуются на неработающие или едва теплые отопительные батареи и публикуют кадры того, как они провели ночь — как правило, рядом с электрическими обогревателями, а семьи с детьми — в одной кровати. Также местные сообщают, что проблема с отоплением может быть связана с нехваткой генерации — в местной центральной котельной пока не смогли запустить третий котел.

На ситуацию отреагировали в администрации города, еще вчера пообещав отремонтировать прорывы и аварии на теплотрассах и не допустить переморозки жилых домов.

Также на проблему с отоплением откликнулось правительство края, которое пообещало провести выездные контрольно-надзорные мероприятия в отношении компаний «Теплоэнергосервис» и СПК «Борзя», и Следственный комитет, который начал проверку по факту инцидента.

До этого в Ростовской области город Гуково остался без водоснабжения.

Ранее в Саратове назвали сроки восстановления отопления в 140 домах после коммунальной аварии.