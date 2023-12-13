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В российском регионе произошел взрыв в котельной детского сада и амбулатории

В Башкирии взорвалась котельная детского сада и амбулатории

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В Башкирии взорвалась котельная детского сада и амбулатории. Об этом сообщает глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Сафарово. Обеспечивавший теплом детский сад и сельскую амбулаторию котел взорвался.

По словам Гилязетдинова, в результате произошедшего никто не пострадал. В момент взрыва воспитанников в детском саду не было — они находились дома в связи с холодной погодой.

«На месте работают оперативные службы, причины уточняются. Работа детского сада и амбулатории временно приостановлена до решения вопроса по обеспечению социальных учреждений теплом», — рассказал Гилязетдинов.

Ранее на Алтае в детском саду взорвался водонагреватель.

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