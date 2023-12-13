Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ судят бывшего сотрудника разведки, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ

ZDF: в ФРГ судят экс-сотрудника разведки, обвиняемого в шпионаже в пользу России

close
100%
Freepik.com

В Высшем суде Берлина начался судебный процесс над бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) Карстеном Л., задержанным по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает издание ZDF.

По версии следствия, он согласился передать представителям российской спецслужбы конфиденциальную информацию, сообщили в прокуратуре ФРГ.

В сообщении говорится, что вместе с бывшим разведчиком был задержан его посредник Артур Е. Прокуратура Германии предъявила им обвинения в государственной измене в начале сентября 2023 года.

Всего по делу запланировано проведение 51 слушания до 17 июля 2024 года. Отмечается, что из-за большого количества засекреченной информации заседания могут проходить в закрытом режиме.

В ходе заседания применяются самые строгие меры безопасности, пишет издание.

До этого Польша выслала россиянина по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Ранее ФСБ обнаружила шпионку на «АвтоВАЗе».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами