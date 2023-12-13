В ФРГ судят бывшего сотрудника разведки, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ

В Высшем суде Берлина начался судебный процесс над бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) Карстеном Л., задержанным по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает издание ZDF.
По версии следствия, он согласился передать представителям российской спецслужбы конфиденциальную информацию, сообщили в прокуратуре ФРГ.
В сообщении говорится, что вместе с бывшим разведчиком был задержан его посредник Артур Е. Прокуратура Германии предъявила им обвинения в государственной измене в начале сентября 2023 года.
Всего по делу запланировано проведение 51 слушания до 17 июля 2024 года. Отмечается, что из-за большого количества засекреченной информации заседания могут проходить в закрытом режиме.
В ходе заседания применяются самые строгие меры безопасности, пишет издание.
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