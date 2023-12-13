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Стало известно об отсутствии планов возобновлять работу аэропортов на юге России

Аэропорт Геленджика: нет информации о скором открытии воздушного пространства

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Александр Кряжев/РИА Новости

Аэропорты в Геленджике и Анапе не собираются в ближайшее время возобновлять свою работу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани Геленджика.

«На данный момент нет информации об открытии воздушного пространства и начала работы аэропорта Геленджик», — говорится в сообщении.

Один из источников РИА Новости сообщил, что аэропорт Анапы также не планирует возобновлять работу.

Кроме того, продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия начала вводить ограничения на выполнение рейсов на юге и в центре страны после начала проведения спецоперации на Украине. Ограничения на полеты в аэропортах неоднократно продлевались после этого.

13 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре в скором времени может открыться аэропорт.

В сентябре стало известно, что временно закрытые аэропорты РФ получат финансовую помощь от государства.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ищет инвесторов для реконструкции аэропорта в Абхазии.

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