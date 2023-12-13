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Шестой палец на ноге удалили ребенку хирурги в Подмосковье

В Подмосковье хирурги удалили школьнику шестой палец на ноге

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МОДКТОБ

Врачи областной детской травматолого-ортопедической больницы удалили семилетнему ребенку шестой палец на ноге. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья в Telegram-канале.

Мальчика с врожденной патологией развития конечностей прооперировали хирурги в Подмосковье, ребенок родился с лишним пальцем. Семилетний школьник мучался от постоянных неприятных ощущений при ходьбе.

«Мы убрали добавочный палец и плюсневую кость, часть сгибателя с дополнительного пальца мы пересадили на основной и восстановили правильную анатомию стопы», — рассказал врач травматолог-ортопед Виталий Куваев.

Медики восстановили анатомически верное строение ступни, со временем функциональность конечности придет в норму.

Ранее металлическую сетку извлекли из пищевода россиянина врачи в Подмосковье.

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