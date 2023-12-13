Стало известно, сколько ученых покинули Украину с начала СВО

Около 18,5% ученых покинули территорию Украины с начала спецоперации, сообщает Humanities and Social Sciences Communications.

По данным исследования, покинувшие Украину ученые входили в число самых активных в стране. Отмечается, что большая часть уехавших сейчас трудоустроена по ненадежным контрактам в принимающих их учреждениях. Лишь часть из общего числа контрактов рассчитана на срок больше года. Только 14% заключили долгосрочные контракты.

Исследование выявило, что многие ученые, которые остались на Украине, оставили свои научные работы, а у остальных наблюдается сокращение времени исследований.

В октябре представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что свыше 22 тысяч человек были задержаны с февраля 2022 года при попытке незаконно выехать с Украины. При этом с февраля 2022 года удалось выявить 280 преступных групп, которые помогали украинскому населению в незаконном выезде с Украины.

11 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мужчин на Украине ловят на улицах и отправляют на фронт без оружия.

Ранее на Украине заявили о потерях в миллиарды долларов с февраля 2022 года.