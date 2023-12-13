Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько ученых покинули Украину с начала СВО

HSSC: с начала СВО Украину покинули около 18,5% ученых

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Около 18,5% ученых покинули территорию Украины с начала спецоперации, сообщает Humanities and Social Sciences Communications.

По данным исследования, покинувшие Украину ученые входили в число самых активных в стране. Отмечается, что большая часть уехавших сейчас трудоустроена по ненадежным контрактам в принимающих их учреждениях. Лишь часть из общего числа контрактов рассчитана на срок больше года. Только 14% заключили долгосрочные контракты.

Исследование выявило, что многие ученые, которые остались на Украине, оставили свои научные работы, а у остальных наблюдается сокращение времени исследований.

В октябре представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что свыше 22 тысяч человек были задержаны с февраля 2022 года при попытке незаконно выехать с Украины. При этом с февраля 2022 года удалось выявить 280 преступных групп, которые помогали украинскому населению в незаконном выезде с Украины.

11 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мужчин на Украине ловят на улицах и отправляют на фронт без оружия.

Ранее на Украине заявили о потерях в миллиарды долларов с февраля 2022 года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами