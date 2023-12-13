В Краснодаре подтвердили скорое открытие аэропорта

Информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря», — заявил порталу глава региона.

По данным Shot, фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь несколько моментов, в том числе тестовый полет из московского аэропорта Внуково в Пашковский.

В ноябре губернатор Омской области Витали Хоценко оценил стоимость нового аэропорта Омск-Федоровка в 43 млрд рублей, при этом частные инвестиции составят 19,7 млрд рублей. Строительство аэропорта под Омском планируется планируется завершить к 2028 году.

Основной причиной строительства нового аэропорта в Омске стало обеспечение безопасности жителей города. Действующий аэропорт Омск-Центральный находится практически в черте города с населением 1,2 млн человек, и самолеты взлетают и садятся над центром города.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.