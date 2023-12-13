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Врач рассказала, какие продукты снизят риск образования камней в почках

Врач Курбатова: молочные продукты снизят риск образования камней в почках

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Depositphotos

Людям с мочекаменной болезнью важно придерживаться определенного питания, которое поможет снизить риск образования новых камней и ускорит выведение старых. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Так, прежде всего эксперт советует включать в свой рацион продукты, которые снижают pH мочи и способствуют осаждению кристаллов мочевой кислоты. К ним относятся молоко, молочные продукты, хлеб, продукты, богатые витамином В6 (пшено, гречка, перловка, ячневая крупа), и продукты, богатые магнием. Помимо этого, важно потреблять разнообразные овощи и фрукты, нежирные рыбу и мясо, а также продукты, содержащие кальций.

При этом, по словам Курбатовой, морковь, картофель, дыню, груши, помидоры и арбуз из рациона стоит исключить, потому что эти продукты повышают pH мочи. В период обострения мочекаменной болезни важно снизить потребление поваренной соли и углеводов. Однако перед тем, как внести изменения в свой рацион питания, важно проконсультироваться со специалистом, заключила врач.

Ученые Университета Вандербильта до этого выяснили, что тиазидные мочегонные средства могут снизить риск образования камней в почках на 15%.

Ранее российские врачи извлекли из женщины камень размером с куриное яйцо.

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