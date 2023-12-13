Российскую авиакомпанию накажут за случай с плачущей школьницей в аэропорту Сочи

Уральская транспортная прокуратура завершила проверку компании «Уральские авиалинии» после того, как ее сотрудники не пропустили на борт чемодан 13-летней девочки и довели ее до слез. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ноябре в аэропорту Сочи — чемодан девочки якобы не поместился в калибратор ручной клади и у юной пассажирки потребовали заплатить 3500 рублей. Девочка села на рейс без ручной клади, оставив ее в аэропорту.

Прокуратура установила, что ручная кладь соответствовала установленным перевозчиком габаритам, и возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по статье «выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований».

Ручную кладь авиакомпания вернула владелице.

Ранее екатеринбурженка не попала на самолет в Сочи несмотря на наличие билета.