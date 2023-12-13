Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российскую авиакомпанию накажут за случай с плачущей школьницей в аэропорту Сочи

Прокуратура завела дело на «Уральские авиалинии» после случая с девочкой в Сочи

close
100%
Shutterstock

Уральская транспортная прокуратура завершила проверку компании «Уральские авиалинии» после того, как ее сотрудники не пропустили на борт чемодан 13-летней девочки и довели ее до слез. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ноябре в аэропорту Сочи — чемодан девочки якобы не поместился в калибратор ручной клади и у юной пассажирки потребовали заплатить 3500 рублей. Девочка села на рейс без ручной клади, оставив ее в аэропорту.

Прокуратура установила, что ручная кладь соответствовала установленным перевозчиком габаритам, и возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по статье «выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований».

Ручную кладь авиакомпания вернула владелице.

Ранее екатеринбурженка не попала на самолет в Сочи несмотря на наличие билета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами