Мэра Троицка заподозрили во взятке в виде беговой дорожки

Следственный комитет (СК) в Челябинской области подозревает главу Троицка Александра Виноградова в получении взятки в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», — говорится в документах ведомства.

Следователи установили, что с марта по апрель 2020 года глава города получил через посредника от директора коммерческой организации спортивный тренажер за содействие в получении от администрации города разрешений на строительство нежилого здания.

В настоящее время в администрации Троицка проходят оперативно-следственные действия, сообщили в ведомстве.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Челябинской области задержали главу администрации Троицка Александра Виноградова по подозрению в коррупции.

Ранее замглавы подмосковного Фрязино Дмитрия Медведева арестовали по делу о взятке.