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Пенсионерка решила срезать путь до дома и заблудилась в заповеднике в мороз

На Урале пенсионерка заблудилась в заповеднике в мороз

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Висимский биосферный заповедник/VK

Пожилая женщина заблудилась в заповеднике на Урале, когда решила прогуляться по лесу и сократить путь домой. Об этом сообщает пресс-служба Висимского заповедника на официальной странице во «ВКонтакте».

Пенсионерка отправилась утром по лесной дороге из Верхнего Тагила, женщина вышла из поликлиники и решила сократить путь через лес. По дороге она заблудилась и через шесть километров вышла к КПП Висимского заповедника на дороге Кировград — Большие Галашки.

«Сотрудник ее, конечно, пустил в помещение. Вызвали инспектора, он увез ее на машине в ближайший город Верхний Тагил» , — рассказал порталу E1 директор Висимского заповедника Михаил Федоров.

Пожилая женщина обморозила нос, ее доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Ранее россиянин без обуви и перчаток провел почти сутки в тайге в 20-градусный мороз.

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