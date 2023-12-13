Пожар произошел в одноэтажной конюшне в Москве

Спасателям МЧС удалось вытащить пять лошадей из горящей одноэтажной конюшни на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что огонь охватил 100 квадратных метров. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций.

Согласно информации прокуратуры Москвы, инцидент произошел на улице Лосиноостровская, в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта.

Прокуратура Восточного административного округа города Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Известно, что восемь лошадей спасти не удалось.

Накануне стало известно, что в городском округе Пушкинский Московской области произошел пожар на площади более 2 тысяч квадратных метров. Примерно к 8 вечера огонь удалось ликвидировать.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.