Главную новогоднюю елку России привезут на Соборную площадь Кремля

13 декабря вечером на Соборную площадь Кремля будет доставлена главная новогодняя елка России. Ее установят и нарядят к концу декабря, пишет РИА Новости.

Это уже 24-й раз, когда выбирают главное новогоднее дерево страны по поручению президента и губернатора Подмосковья. Процесс спила, увязки и транспортировки уже начался, и к 22 декабря елка будет наряжена на Соборной площади.

Возраст елки составляет 84 года, ее высота — 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. В этом году было рассмотрено 30 кандидатур для выбора главной ели. Отбор проходил несколько месяцев, и дерево должно было соответствовать нескольким параметрам: иметь правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще одним важным фактором был удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не повредить соседние деревья. Дерево доставили из поселка Фряново Московской области.

Главная новогодняя елка примет своих первых гостей в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря. Дети со всей страны смогут посмотреть представление «Тридевятый новый год» до 8 января, сообщили в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

12 декабря сообщалось, что у россиянки в Красноярском крае с участка спилили 50-летнюю ель и увезли на городскую площадь.

Ранее в Сибири посетитель ресторана украл из заведения новогоднюю елку.