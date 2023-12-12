Названа дата слушания дела Фургала о хищении активов МСП Банка

Бабушкинский суд Москвы не стал возвращать на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП Банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что начало слушания дела по существу должно состояться 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Судья также указала, что дело будет слушаться тройкой судей в открытом режиме.

До этого Бабушкинский суд не мог провести предварительные слушания и приступить к слушанию дела по существу почти два месяца из-за того, что не всех подсудимых этапировали в Москву из Хабаровска.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и расправы над предпринимателями Евгением Зори и Олегом Булатовым. Фургал отрицает свою вину. В деле также фигурируют Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей — предполагаемые сообщники Фургала. Бывшего губернатора также ожидает рассмотрение второго дела о хищении активов МСП Банка.

В феврале 2023 года Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. В ходе судебного разбирательства адвокаты просили оправдать подзащитных, утверждая, что не видят за ними вины.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года по июль 2020 года. В июле 2020 года его арестовали, вызвав массовые протесты в поддержку губернатора в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.

Ранее суд признал законным 22-летний приговор хабаровскому экс-губернатору Фургалу.