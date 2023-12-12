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Модельный агент обещал девочкам и девушкам карьеру моделей и насиловал их

В Париже модельного агента обвинили в сексуальном насилии над девушками

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Shutterstock

В Париже модельного агента обвинили в насилии над девочками и девушками. Как пишет France Info, он использовал их в своих интересах, предлагая им международную карьеру в сфере моды.

В ближайшее время приговор вынесут 43-летнему модельному агенту, которого обвинили в изнасиловании 14 молодых женщин. В период с 2009 по 2012 год мужчина останавливал их на улице, в метро или на выходе из школы. Самым младшим из пострадавших на тот момент было 14 лет.

Он убеждал школьниц в том, что может сделать из них известных моделей, знакомился с их родителями, а затем изолировал девушек от их семей. После чего он приглашал жертв в свою парижскую квартиру. Некоторые из поселившихся там девушек говорили, что он манипулировал ими, заставляя сомневаться в себе и соревноваться друг с другом. Кроме того, агент лишал их еды, принуждал часами заниматься спортом и насиловал во время сеансов массажа с кремом для похудения или перед фотосессиями.

На слушаниях обвиняемый признался в сексуальных отношениях с большинством из признанных потерпевшими девушек, но продолжил настаивать, что все они были согласны. Как уточняется, почти никто из его юных жертв так и не подписал контракт с модельным агентством или брендом. Насильнику же теперь грозит 20-летний тюремный срок.

Ранее в Индонезии участницы конкурса «Мисс Вселенная» обвинили организаторов в домогательствах.

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