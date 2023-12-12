В Свердловской области две пенсионерки отравились угарным газом

В Свердловской области две женщины отравились угарным газом. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в частном доме поселка Сухой Лог. Дочь 93-летней хозяйки приехала к ней в гости, но в доме заметила мать без сознания, поэтому вызвала скорую помощь.

Когда медики приехали, им никто не открыл дверь, поэтому они связались с родственниками женщин. Когда врачи вошли в дом, выяснилось, что ни мать, ни 69-летняя дочь не дождались их приезда.

По мнению специалистов, причиной могли стать проблемы с печным отоплением в доме.

«Задвижка на вытяжной трубе в момент осмотра была полностью закрыта, что, по предварительным данным, могло способствовать проникновению в жилое помещение угарного газа», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

Ранее в Чувашии семья отравилась газом из-за замерзшего дымохода.