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Во Франции полиция отпустила из-под стражи писателя Бегбедера

Во Франции полиция отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера

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Christophe Ena/AP

Полиция Франции выпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, на которого была направлена жалоба об изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Писатель Фредерик Бегбедер, который с сегодняшнего утра находился в комиссариате (города. – ред.) По (департамент Атлантические Пиренеи) в рамках расследования дела об изнасиловании, был освобожден из-под стражи», — говорится в сообщении.

При этом сам Бегбедер отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержала полиция. Его допрашивают в полицейском комиссариате города По. Источник сообщает, что 58-летний писатель был вызван на допрос, после чего было принято решение о его задержании.

По данным издания, заявление на писателя подала молодая женщина. Она утверждала, что в одну из ночей у нее неоднократно была интимная связь с мужчиной. По ее словам, часть процесса была без обоюдного согласия и против ее воли.

В ноябре французской полиции пришлось усмирять недовольную толпу в городе Роман-сюр-Изер. Митингующие пытались вступить в столкновение с правоохранителями, кидали в них камни и коктейли Молотова, а также устанавливали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. 17 участников митинга были арестованы.

Ранее во Франции задержали мужчину с двумя ножами, который кричал «Аллах Акбар» на улице.

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