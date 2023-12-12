В Красноярске возбуждено дело после того, как детей высадили из автобуса на мороз

В Красноярске правоохранители заинтересовались инцидентом с высадкой детей из автобуса. Об этом сообщает управление СК по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, десятилетняя девочка и ее 15-летний брат сели в автобус и внутри попытались оплатить проезд по карте, но эта функция не работала. Кондуктор предложил заплатить другим способом или выйти из автобуса. Школьники выбрали второй вариант и оказались на остановке в морозную погоду.

Ранее в Новосибирске таксист высадил женщину с ребенком из-за стоимости поездки.