Участники форума «Арктика: настоящее и будущее» назвали регион кладовой ресурсов России

Арктика — это кладовая ресурсов и залог экономического суверенитета России, но макрорегиону нужны кадры. К такому выводу пришли участники XIII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходил с 7 по 8 декабря в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в рамках форума прошло 50 сессий по 11 тематическим направлениям. При этом более 500 спикеров вырабатывали решения по развитию Арктики. Всего в форуме приняло участие более 2000 человек из различных регионов России и зарубежных стран.

По мнению представителей федеральных структур, Арктика имеет стратегическое значение для всей России. В арктической зоне уже реализуется множество проектов.

Первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов подчеркнул, что создание в 2020 году системы экономических преференций в Арктической зоне России привело к тому, что к реализации на этой территории уже заявлены 766 инвестпроектов.

«Объем инвестиций составит 1,75 трлн рублей, будет создано порядка 40 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день более 13 тысяч рабочих мест уже есть. На данный момент, по объему инвестиций первое место занимает горнорудная промышленность – реализуется 44 проекта на 862 млрд рублей. Если говорить про отраслевую структуру, то среди 766 резидентов лидирует сфера услуг – это 197 проектов, строительная отрасль и девелопмент – 143 проекта, а в сфере туризма реализуется 127 проектов», – сказал он.

Также на форуме прошла двухдневная конференция «Северный морской путь-365?», участники которой обсудили перспективы развития транспортной артерии Арктики.

Три сессии форума были посвящены новому вектору международного сотрудничества. В обсуждении приняли участие представители научного сообщества и общественных организаций Норвегии, США, КНР, Индии, Австралии и других стран.

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что отдельная ставка делается на сферу креативной экономики в Арктической зоне. По ее словам, это позволит многим ребятам, ориентированным на творческие профессии, не уезжать в другие регионы и реализовываться на родине.

В ходе деловой программы также прошли сессии, посвященных формированию новых подходов к молодежной и кадровой политике крупнейшими компаниями и органами власти.

Напомним, международный форум «Арктика: настоящее и будущее» организован «Ассоциацией полярников» при поддержке Федерального собрания РФ, правительства РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, а также других профильных министерств и ведомств.

Официальным информационным партнером стал Rambler&Co. Информационные партнеры: «Лента.ру», «Газета.Ru»