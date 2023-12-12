В Нижнем Новгороде полиция нашла девушку, которая ушла из дома к любимому

В Нижнем Новгороде полиции удалось найти 16-летнюю девушку, у которой нет телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Семья иностранки переехала в город из Узбекистана, подросток окончила только девять классов и отказалась учиться дальше. Телефона у девушки не было из-за порядков в семье.

Спустя некоторое время после переезда, иностранка решила сбежать из дома. По словам родителей, дочь отправилась к молодому человеку, которого они не одобрили после встречи накануне. Каким образом девушка познакомилась с возлюбленным, они не знают.

Полиции понадобилось около суток для того, чтобы найти сбежавшего подростка. О том, как это произошло, не сообщается. На данный момент с девушкой все хорошо.

Ранее в Пермском крае женщина спаивала дочь, чтобы девушка не уехала от нее.