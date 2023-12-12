Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде полиция нашла девушку, которая ушла из дома к любимому

В Нижнем Новгороде иностранка сбежала от родителей к возлюбленному

close
100%
Shutterstock

В Нижнем Новгороде полиции удалось найти 16-летнюю девушку, у которой нет телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Семья иностранки переехала в город из Узбекистана, подросток окончила только девять классов и отказалась учиться дальше. Телефона у девушки не было из-за порядков в семье.

Спустя некоторое время после переезда, иностранка решила сбежать из дома. По словам родителей, дочь отправилась к молодому человеку, которого они не одобрили после встречи накануне. Каким образом девушка познакомилась с возлюбленным, они не знают.

Полиции понадобилось около суток для того, чтобы найти сбежавшего подростка. О том, как это произошло, не сообщается. На данный момент с девушкой все хорошо.

Ранее в Пермском крае женщина спаивала дочь, чтобы девушка не уехала от нее.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами