Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области автомобилист сбил женщину и оставил ее замерзать в сугробе

Женщину с обморожением доставили в Липецк санавиацией после ДТП в Ельце

close
100%
РИА «Новости»

В Ельце неизвестный сбил женщину-пешехода и оставил ее замерзать на обочине, сообщает Gorod48.

По имеющейся информации, инцидент произошел 9 декабря в микрорайоне «Александровский». Неустановленный водитель сбил потерпевшую и скрылся с места аварии. Женщина от удара упала и потеряла сознание, оставшись лежать в сугробе. Ее нашли и доставили в реанимацию с обморожением рук и ног 3-4 степени.

11 декабря борт санавиации перевез 40-летнюю пострадавшую в областной ожоговый центр. Помимо серьезных обморожений, у нее выявили открытый вывих стопы и вновь отправили в реанимацию.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали, что сообщение о данном происшествии уже зарегистрировано. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП и ищут родственников потерпевшей. Как уточняется, сама женщина пока не может разговаривать.

Ранее россиянин врезался в здание магазина и избил очевидца аварии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами