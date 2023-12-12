В Липецкой области автомобилист сбил женщину и оставил ее замерзать в сугробе

В Ельце неизвестный сбил женщину-пешехода и оставил ее замерзать на обочине, сообщает Gorod48.

По имеющейся информации, инцидент произошел 9 декабря в микрорайоне «Александровский». Неустановленный водитель сбил потерпевшую и скрылся с места аварии. Женщина от удара упала и потеряла сознание, оставшись лежать в сугробе. Ее нашли и доставили в реанимацию с обморожением рук и ног 3-4 степени.

11 декабря борт санавиации перевез 40-летнюю пострадавшую в областной ожоговый центр. Помимо серьезных обморожений, у нее выявили открытый вывих стопы и вновь отправили в реанимацию.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали, что сообщение о данном происшествии уже зарегистрировано. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП и ищут родственников потерпевшей. Как уточняется, сама женщина пока не может разговаривать.

Ранее россиянин врезался в здание магазина и избил очевидца аварии.