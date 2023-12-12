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В «Киевстаре» заявили, что целью хакерской атаки было уничтожение сети связи

«Киевстар»: сеть рухнула от хакерской атаки, сроки восстановления неизвестны

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Pexels

IT-инфраструктура украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» получила серьезные повреждения в результате хакерской атаки. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил гендиректор компании Александр Комаров.

«Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушена IT-инфраструктура», — сказал Комаров.

Оценка масштабов ущерба еще ведется, вероятное время восстановления неизвестно. По мнению главы компания, хакеры ставили перед собой задачу разрушить сеть.

Утром 12 декабря сообщалось, что на Украине в масштабах всей страны произошел крупный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар».

Позже стало известно, что в офисе «Киевстар» силовиками проводятся обыски с изъятием документов.

Кроме того, из-за перегрузки сетей проблемы со связью возникли у еще одного оператора на Украине.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского с высокой долей вероятности допустили конфискацию активов «Киевстар».

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