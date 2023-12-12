Дочь россиянки отказываются пускать в детский сад из-за отсутствия прививки от кори

Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее дочь грозятся не пускать в детский сад без прививки от кори, но сделать прививку ребенку она не может из-за отсутствия в городе вакцины. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По данным канала, жительница города обращалась в поликлинику по месту прописки и в платные медицинские учреждения, и везде ей заявили о том, что пока не могут сказать, когда препарат вновь появится.

«Вакцина (три в одном) ожидается, по информации Минздрава РФ, в первом квартале 2024. Нас Минздрав РФ, к сожалению, не информирует о причине задержки, там что-то связано с их изготовлением (с технологией). Подождите, пожалуйста», — ответили в региональном Минздраве на вопрос женщины о сроках поставок вакцин.

Нижегородке пояснили, что о появлении препарата оповестит участковый педиатр.

Ранее врач объяснила, почему в России возник дефицит ряда вакцин.