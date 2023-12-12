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Из-за масштабного сбоя у оператора связи в Сумах не работают оповещения о тревоге

«Страна.ua»: в Сумах не работают оповещения о воздушной тревоге

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Сумах из-за падения сети «Киевстара» не работает оповещение о воздушной тревоге. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что уведомления о воздушной тревоге временно будут отправляться работниками патрульной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

12 декабря на Украине произошел масштабный сбой связи у оператора «Киевстар». Заявлялось, что причиной этого стала хакерская атака.

В то же время выяснилось, что в офисе «Киевстар» идут следственные действия и изъятие документов. О связи этих событий друг с другом ничего не сообщалось.

Помимо проблем с оператором связи «Киевстар» на Украине появились трудности в работе мобильного оператора Vodafone. После внезапного сбоя связи у оператора «Киевстар» у Vodafone наблюдается резкий рост активности пользователей, в результате чего «система не выдержала».

В центральном офисе крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар» проводятся обыски и изъятие документов.

Ранее в офисе Зеленского допустили конфискацию активов крупного мобильного оператора Украины.

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