Потолок обрушился в самарской школе во время урока

В Самаре прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка в школе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел в самарской школе №26 во время урока, произошло обрушение части конструкции подвесного потолка. Подрядная организация выполняет ремонтно-восстановительные работы.

По факту обрушения проверку проводит прокуратура региона, следователям предстоит установить, были ли предприняты необходимые меры безопасности в ходе организации образовательного процесса. Информации о пострадавших нет.

Ранее башкирские родители пожаловались губернатору на гнилые стены в детском саду.