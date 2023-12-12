Бизнесмен Мазуров получил 10 лет колонии за мошенничество

Суд в Москве приговорил основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату 470 миллионов рублей и организацию покушения на модель Юлию Мильштейн. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявила судья Юлия Окунева.

Ранее сообщалось, что следствие просит Таганский суд Москвы продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве. В суде подчеркнули, что им поступило ходатайство о продлении срока содержания блогера под стражей. Заседание состоится 12 декабря в 14:00. Данную информацию подтвердил адвокат Шабутдинова Никита Апаликов. По его мнению, заключение под стражей могут продлить на два месяца.

До этого на блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова подали еще одно заявление в полицию.

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.