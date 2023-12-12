В регионах началась подготовка наблюдателей для выборов президента РФ

В России созданы все условия для проведения честных и прозрачных выборов, сказал в рамках доклада Ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод.

Он отметил, что для всех участников выборов сформированы четкие правовые требования, а также закреплены удобные и безопасные формы голосования.

Как рассказала председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, общественные штабы по наблюдению за выборами уже возобновили свою работу в регионах.

«По состоянию на 12 декабря общественные штабы по наблюдению за выборами открыты и приступили к работе в 44 регионах страны», — сказала она.

Также Булгакова добавила, что еще в 33 регионах России началось обучение общественных наблюдателей.

Кроме того, по словам руководителя проектов Экспертного института социальных исследований, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, в России созданы все условия для противодействия внешнему вмешательству в выборы.

«Дискредитация президентских выборов является основной мишенью информационной войны против России. Подготовка к информационной атаке началась задолго до начала избирательной кампании», — сказал он.

Как отметил директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии Московского педагогического государственного университета Никита Тюков, на выборах будут соблюдены все условия для обеспечения избирательных прав.

«На выборах президента России ничего нового применяться не будет, только проверенные временем и востребованные избирателем технологии: многодневный формат выборов, электронное голосование, голосование по месту пребывания и видеонаблюдение», — сказал Тюков.

Напомним, с 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента.