В Совфеде оценили, когда снизятся цены на яйца

Цены на яйца в России могут снизиться весной 2024 года в том случае, если комплекс мер, разработанный правительством, покажет свою эффективность. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

По его словам, в текущих условиях в стране важно простимулировать производителей яиц. Помимо этого, он подчеркнул важность того, чтобы в России нарастили производство продукции и создали условия для сглаживания ажиотажа вокруг яиц без повышения цен на них.

«С учетом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определенная инерция, за один день это сделать, конечно, не получится. Но если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет», — сказал Митин.

5 декабря первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев говорил, что куриному яйцу могут придать статус стратегического продукта, чтобы ввести жесткое госрегулирование и механизмы субсидирования.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит рост цен на куриные яйца.