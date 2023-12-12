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Главный врач российской больницы сломал челюсть посетителю

В Тюменской области главный врач больницы сломал челюсть мужчине

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Depositphotos

В Заводоуковске Тюменской области главный врач больницы сломал челюсть мужчине, посетившему учреждение вместе с мужем пациентки. Об этом сообщает 72.RU.

По информации издания, инцидент произошел 29 сентября. Муж пациентки, которая потеряла ребенка при родах, пришел в больницу вместе с другом в связи с тем, что женщину долго не выписывали.

Там супруг пациентки и главный врач больницы начали конфликтовать, но без рукоприкладства. Между ними встал пришедший с мужчиной друг, и тогда глава медицинского учреждения ударил его по лицу.

Сообщается, что после этого на место прибыла полиция. В результате удара пострадавший получил перелом челюсти.

Версии сторон относительно произошедшего различны. Супруг пациентки и его друг заявили, что рукоприкладства до момента удара со стороны медика не было. При этом сам главный врач утверждает, что там началась драка и удар по лицу был самообороной. Возбуждать уголовное дело не стали.

Ранее врачи подрались во время операции и кидали друг в друга инструменты.

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