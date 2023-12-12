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В Подмосковье прошел слет студентов-спасателей

Почти 200 добровольцев приняли участие в слете студентов-спасателей в Подмосковье

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Пресс-служба ВСКС

На базе учебно-тренировочного полигона департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы «Апаринки» прошел III всероссийский слет студентов спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

Студенты на протяжении четырех дней отрабатывали оказание первой помощи, проводили аварийно-спасательные работы при ДТП, а также отрабатывали навыки работы в зоне чрезвычайной ситуации.

«Это незабываемое и уникальное событие в моей жизни. Это было не просто мероприятие, а настоящий интенсив с обменом опытом и знаниями между добровольцами из разных регионов. Слет позволил каждому из нас узнать много нового и полезного», — рассказала доброволец Кемеровского регионального отделения ВСКС Елена Комиссарова.

В завершающий день 200 добровольцев продемонстрировали инструкторам навыки, которым они научились в ходе слета.

«Здесь вы прошли серьезную подготовку, укрепить ваши знания вам помогали инструкторы слета – настоящие профессионалы своего дела. На учениях вы показали отличную командную работу и готовность брать на себя ответственность, принимать сложные решения. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развивать свои умения», — поздравил добровольцев член ОП РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

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