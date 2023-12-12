Володин назвал число проектов в портфеле Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в портфеле парламента находятся 988 законопроектов, из которых 689 — на стадии рассмотрения в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

«На стадии рассмотрения во втором чтении — 286, и 13 — на рассмотрении в третьем чтении», — добавил Володин.

Ранее Володин поздравил россиян с 30-летием Конституции и рассказал о том, какую роль сыграл документ в становлении РФ. По его словам, в настоящее время обновленная Конституция помогает РФ справляться с внешними вызовами, укреплять свой суверенитет, а также защищать права, свободы и качество жизни граждан.

До этого глава Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новой Конституции Россия не нуждается, однако в текущую могут вносить точечные правки.

12 декабря в России празднуют День Конституции. Именно в эту дату в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором россияне одобрили принятие основного документа страны.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин призвал вписать идеологию в Конституцию.