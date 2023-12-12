Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Володин назвал число проектов в портфеле Госдумы

Володин заявил, что всего в портфеле Госдумы около тысячи проектов

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в портфеле парламента находятся 988 законопроектов, из которых 689 — на стадии рассмотрения в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

«На стадии рассмотрения во втором чтении — 286, и 13 — на рассмотрении в третьем чтении», — добавил Володин.

Ранее Володин поздравил россиян с 30-летием Конституции и рассказал о том, какую роль сыграл документ в становлении РФ. По его словам, в настоящее время обновленная Конституция помогает РФ справляться с внешними вызовами, укреплять свой суверенитет, а также защищать права, свободы и качество жизни граждан.

До этого глава Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новой Конституции Россия не нуждается, однако в текущую могут вносить точечные правки.

12 декабря в России празднуют День Конституции. Именно в эту дату в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором россияне одобрили принятие основного документа страны.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин призвал вписать идеологию в Конституцию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами