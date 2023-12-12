В Финляндии откроют три крупнейших КПП на границе с Россией

Финское правительство намерено 14 декабря открыть три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Отмечается, что на границе с Россией будут открыты три крупнейших КПП. Решение вступит в силу в ночь на четверг.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава финского министерства иностранных дел России Элина Валтонен заявила, что Финляндия поэтапно планирует открыть границу с Российской Федерацией, если ситуация нормализуется.

Она отметила, что ситуация на финско-российской границе является мирной, несмотря на то, что там все еще есть люди. Дипломат добавила, что финские власти готовы «решительно реагировать на действия РФ».

По данным источника, решения о режиме работы КПП будут приняты не позднее 13 декабря.

До этого замкомандующего погранслужбой юго-востока Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявлял, что власти страны намерены открыть КПП на границе с Россией 14 декабря.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.